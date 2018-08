Elf illegalen aangetroffen SIEBE DE VOOGT

12 augustus 2018

17u11 0

In de Zandvoordestraat in Oostende trof de politie vrijdagavond om 19.45 uur elf illegalen aan. De groep werd overgebracht naar het bureau, waar de Dienst Vreemdelingenzaken werd ingelicht. Zij gaven tien transmigranten het bevel om het land te verlaten. Eén man werd overgebracht naar het asielcentrum in Merksplas.