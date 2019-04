Elektrische step wordt openbaar vervoersmiddel in Oostende: 500 steps vanaf mei, vrij achter te laten Bart Boterman

17 april 2019

18u07 6 Oostende De stad Oostende krijgt er in mei een opvallend openbaar vervoersmiddel bij, namelijk de elektrische step. Schepen van mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) laat de hele stad inclusief alle wijken voorzien van 500 elektrische steps, aangeboden een drietal privéspelers. “Het enige wat nodig is om de step te gebruiken, is een smartphone en een bankkaart. Op deze groene manier proberen we het parkeervraagstuk verder op te lossen”, zegt de schepen. De step mag je achterlaten waar je wil, maar uiteraard enkel in Oostende.

“Dit is geen proefproject. We gaan er voluit voor. In de loop van de maand mei moet dit systeem operationeel zijn”, stelde schepen Anseeuw dinsdagmiddag zijn plannen voor op de zeedijk. Het concept is simpel. Wie zich wil verplaatsen, opent de applicatie van de aanbieder op zijn smartphone en kan meteen de dichtstbijzijnde step vinden. Vervolgens scan je de barcode op het stuur van de step en kun je beginnen rijden. De kostprijs bedraagt een forfait van een euro en 15 cent per minuut. Wie zijn bestemming bereikt, sluit zijn rit af in de applicatie en laat de step achter. De betaling gebeurt automatisch via de gekoppelde bankrekening. Een volgende gebruiker kan er opnieuw mee wegrijden.

40 kilometer ver

“De elektrische step is het nieuwe groene vervoersmiddel in steden. Op plaatsen waar het is ingevoerd, is het haast niet meer weg te denken uit het verkeer. Het is laagdrempelig, compact en ideaal om korte afstanden mee te overbruggen”, vertelt schepen Björn Anseeuw. Het systeem wordt zowel in het centrum als in alle wijken, inclusief Zandvoorde, uitgerold. “Dit systeem is gericht op alle inwoners. Maar ook toeristen zien er het nut van in. In Brussel zien we dat ongeveer dertig procent van de elektrische steps door toeristen wordt gebruikt”, aldus Anseeuw.

De elektrische steps kunnen 40 kilometer ver rijden. ‘s Avonds worden ze telkens opgehaald door de aanbieders, opgeladen en teruggebracht naar de verdeelpunten. “De steps halen een snelheid tot 18 kilometer per uur. Ze horen thuis op het fietspad. Wie er op het voetpad mee rijdt, moet zich aan een snelheid van 6 kilometer per uur houden. Je kan een rit bovendien enkel afsluiten op Oostends grondgebied. Een step achterlaten in bijvoorbeeld Middelkerke kan niet, want de rekening zal blijven oplopen. Dieven hebben ook geen kans, want de ingebouwde GPS verklapt onmiddellijk de locatie”, gaat de schepen verder.

Nog geen vergunningen toegekend

Het plan voorziet 500 steps om mee te starten in mei. De stad besteedt het project uit aan drie privéfirma’s. “We willen gezonde concurrentie om goede dienstverlening te garanderen. Er zijn heel wat firma’s in de running, maar de vergunningen zijn nog niet toegekend. Er zijn bovendien heel wat exploitatievoorwaarden”, aldus Anseeuw. Binnen een jaar zal het systeem geëvalueerd worden. “Dan kunnen we bijsturen en capaciteit verhogen waar nodig. De analyses van de verkeersstromen zullen bovendien ook in het stadhuis aankomen. Zo kunnen we ons verkeer zelf beter begrijpen.” Het plan wordt op 29 april goedgekeurd in de gemeenteraad.