Eindelijk meer meisjes in 'vakschool' PETRUS & PAULUS WEST ZET IN OP STEM-RICHTINGEN LEEN BELPAEME

08 maart 2018

02u53 0 Oostende In Oostende wordt nog vaak over de vakschool gesproken als er verwezen wordt naar Petrus & Paulus West. Sinds 1 september is er nochtans veel veranderd in het voormalige VTI. De aso-richtingen en de eerste graad van het Sint-Lutgardisinstituut werden naar de school in de Stuiverstraat overgebracht en zo steeg het aantal meisjes in de school van 20 naar 100. "Dat zorgt voor een andere dynamiek", bevestigt directeur Frank Travers.

Na jarenlange verzuchtingen dat meisjes te weinig kiezen voor een technische richting, lijkt in Petrus en Paulus West het keerpunt ingezet. "Vroeger hadden we soms wel meisjes die interesse toonden in bijvoorbeeld elektriciteit maar die het dan niet zagen zitten om in school met overwegend jongens les te volgen", vertelt directeur Frank Travers. Sinds dit schooljaar hebben de meisjes hun plaats veroverd in de school door de samenvoeging met het Sint-Lutgardisinstituut. "Er zitten nu al 100 meisjes op een totaal van 700 leerlingen. De aso-richtingen en de eerste graad van de school in de Steenbakkersstraat zijn naar de Stuiverstraat verhuisd. We hebben daarvoor enkele klas-lokalen gerenoveerd, maar er werd bijvoorbeeld ook een modeklas ingericht. We bieden een brede eerste graad aan waarbij de leerlingen 28 uur per week dezelfde lessen krijgen, maar er is vier uur waarin er dieper ingegaan wordt op een richting zoals engineering, sociale vorming, technologie, algemene vorming en Latijn. Bedoeling is dat leerlingen kunnen proeven waar ze goed in zijn om dan onmiddellijk vanaf het derde goed te zitten."





Boost gekregen

Door de samenvoeging is ook de school veranderd. "Er zijn niet enkel een pak nieuwe leerlingen, maar ook heel wat leerkrachten overgekomen. In het Sint-Lutgardis waren er ook heel wat jonge, gedreven leerkrachten en die zijn er echt voor gegaan. De school is zeker wat zachter geworden en dat is een zegen. Het nijverheidsonderwijs staat onder druk en dit geeft weer een boost. Nu zien we de nieuwe generatie binnenstromen en zij tonen heel wat interesse voor engineering. Er zijn daar ook al enkele meisjes bij. Op de onderwijsbeurs konden we goed merken dat de ouders mee zijn in het STEM-concept. Wij hebben de expertise en de juiste leeromgeving om in te zetten op STEM (science, technology, engineering and mathematics). De leerlingen leren denken als een ingenieur. Ze leren hoe ze een probleem kunnen oplossen door de juiste theorie toe te passen. Ze leren in systemen denken."





Efficiëntie

De verhuis is ook een oefening in efficiëntie. "De voorbije jaren waren we al één campus, met twee sites. Vanaf september zullen ook de laatste richtingen zoals OKAN verhuizen uit het Sint-Lutgardisinstituut en dan kunnen kostenbesparend werken. De sociale richtingen zoals Verzorging-Voeding, Mode-Verkoop (bso) verhuizen naar Petrus en Paulus Centrum", zegt Travers.