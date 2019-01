Eindelijk: Aerocircular start met de bouw van haar duurzame ontmantelingshal voor vliegtuigen Bedrijf wil per jaar 25 ‘end of life’ toestellen ontmantelen Timmy Van Assche

28 januari 2019

17u51 0 Oostende Aerocircular, een bedrijf gespecialiseerd in de duurzame afbraak van afgeschreven vliegtuigen, is gestart met de bouw van haar ontmantelingshal. “Jaarlijks willen we 25 vliegtuigen demonteren. Op korte termijn zorgt dit voor een directe tewerkstelling van 35 mensen in Oostende”, vertelt CEO Koen Staut.

De komst van Aerocircular werd al in maart 2017 aangekondigd en het bedrijf hoopte eind dat jaar al een eerste vliegtuig te kunnen ontmantelen. Maar er ging veel tijd verloren in het overhevelen van luchthavengronden naar de private onderneming. Nu is eindelijk gestart met de bouw van een ontmantelingshal in zogenaamde ‘steel-fabric-structural’, zeg maar een duurzame tentstof. “Op de luchthaven JFK in New York staat al twintig jaar een loods in die textuur”, zegt Aerocircular-CEO Koen Staut. “De hal in Oostende is 4.500m² groot en zeventien meter hoog op een perceel van 1,2 hectare. De gronden worden in erfpacht gegeven aan de Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij, beheerder van de luchthavengronden, die op haar beurt de nodige ruimte aan ons ter beschikking stelt. De bouw van de loods kost 4,5 miljoen euro.” De site ligt naast de Rolbaanstraat, nabij de Torhoutsesteenweg. De aanleg van de betonnen ondergrond wordt door de West-Vlaamse Intercommunale geprefinancierd voor 2,2 miljoen euro.

“Elke schroef hergebruiken”

Maar wat zal Aerocircular nu concreet in Oostende doen? “Wij zullen op een duurzame manier passagiersvliegtuigen ontmantelen en onderdelen recycleren. We doen ook aan ‘upcycling’. We focussen op zogenoemde ‘end of life’ vliegtuigen”, vervolgt Staut. “Dat zijn toestellen van vijftien tot twintig jaar oud die nog passagiers vervoeren, maar afgeschreven zijn. Het zijn dus geen wrakken of schroot, we beginnen hier geen vliegtuigkerkhof. De ontmanteling gebeurt binnen, niet in open lucht, en we gebruiken de meest geavanceerde technieken.” Aerocircular heeft tussen de 2.000 en 3.000 (!) vliegtuigonderdelen in kaart gebracht om ze te recycleren of te hergebruiken. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met universiteiten en kenniscentra in heel Europa. “We voerden onderzoek naar nieuwe bestemmingen van onder andere het aluminium van vliegtuigrompen, de interieurpanelen en ga zo maar door. De rubberen banden kunnen gebruikt worden voor nieuwe matten, maar bijvoorbeeld de zware romp kan herleid worden tot schilfers en vervolgens tot poeder voor 3D-printers. Motoren die nog in goeie staat zijn, kunnen hergebruikt worden. Kortom: vliegtuigen zullen tot het laatste schroefje worden herbestemd als reserveonderdeel, nieuwe toepassing of grondstof – het circulaire gedachtegoed, dus, aangevuld met een economische en ecologische meerwaarde. Elke ontmanteling bespaart trouwens tot 600 ton CO²”, maakt Staut zich sterk.

“Meerwaarde voor luchthaven”

Als alles goed verloopt, is de bouw van de loods tegen de zomer klaar. Vandaag zet Aerocircular zestien mensen aan het werk, vooral in de onderzoeksafdeling. “Van zodra onze hal klaar is, zullen we groeien naar een personeelsbestand van 35 mensen”, aldus nog de CEO, die hoopt om elk jaar zo’n 25 vliegtuigen te ontmantelen in Oostende. “Maar dat aantal kan nog verdubbelen.” Ook externe partners zullen met het bedrijf kunnen samenwerken. Aerocircular is ook actief in Phoenix in de Verenigde Staten en wil activiteiten opstarten in het Midden-Oosten. “Aerocircular bewijst dat economie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan”, geeft burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) mee. “Er komen jobs bij, hoogwaardige materialen worden gerecycleerd en we besparen honderden tonnen CO².” Ook Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) onderlijnde dat gedachtegoed. CEO van de luchthaven Marcel Buelens besluit. “Al sinds 2014 praten we met Aerocircular over hun komst naar Oostende. Nu is het eindelijk zo ver. De activiteiten komen de hele lokale economie ten goede en betekent een toegevoegde waarde voor onze luchthaven.”