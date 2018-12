Eigenaars van wie de hond in beslag werd genomen, kunnen onmiddellijk een nieuw huisdier in huis nemen. “Er wordt te lichtzinnig met dieren omgegaan” Leen Belpaeme

23 december 2018

Oostende Het Blauwe Kruis van de Kust kaart regelmatig mistoestanden aan in verband met dierenwelzijn. Ook nu is het asiel misnoegd dat eigenaars waarvan hun dier in beslag werd genomen onmiddellijk een nieuw huisdier in huis kunnen halen.

“Zo werden enkele weken geleden in Oostende 3 Amerikaanse Staffordshireterriërs door de dienst dierenwelzijn in beslag genomen omdat de dieren hele dagen in een bench opgesloten zaten en achtergelaten werden in een appartement. Een erbarmelijke toestand waarbij terecht werd ingegrepen”, vertelt voorzitter Fabrice Goffin. “De 3 honden werden vorige week aan het asiel toegewezen. Vrijdag kwam de eigenaar van de verbeurd verklaarde honden zijn nieuwe Stafford ‘voorstellen’ in het asiel. Dit onder het motto Men kan mij toch niets maken. Dergelijke voorvallen komen meer en meer voor waardoor wij als asiel de vraag stellen of dit werkelijk nog doenbaar is. Dieren zijn consumptie artikelen geworden. De asielen dweilen met de kraan open”, aldus Goffin. Een erkend dierenasiel moet de nodige zorgen verschaffen aan dieren die verloren, achtergelaten, verwaarloosd, in beslag genomen of verbeurdverklaard zijn. Jaarlijks betreft dit meer dan 200 honden en het dubbele aan katten. Momenteel huisvest het Blauwe Kruis van Oostende een zestigtal katten en 38 honden, waarvan 22 Americaanse Staffordshireterriërs. Alle dieren worden verzorgd door de 8 medewerkers en meer dan 50 vrijwilligers. “Dat zo lichtzinnig wordt omgegaan met huisdieren, dat het mogelijk is dat eigenaars van in beslag genomen dieren zonder probleem opnieuw een dier kunnen kopen bij handelaars, is werkelijk een kaakslag voor de vele mensen die met het welzijn van dieren zijn begaan.”