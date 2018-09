Eervol afscheid van 'de vakschool' 06 september 2018

Ook in Oostende staat zondag de Open Monumentendag op het programma. Met doe-activiteiten, lezingen, geleide wandelingen en bezoeken wordt verleden, heden en toekomst van de Hazegraswijk en Graaf de Smet de Naeyerlaan in kaart gebracht. Blikvanger is de voormalige 'vakschool', ook bekend als hotelschool of STIO.

Op de site van de oude vakschool komt het vastgoedproject Sky Towers van groep Degroote. Vooraleer de oude school een volledige gedaanteverwisseling ondergaat, wordt het gebouw tussen 10 en 18 uur nog één keer toegankelijk. Tijdens een 'SchoolDate' kunnen ex-leerlingen of -leerkrachten schoolherinneringen ophalen of een oude klasfoto of voorwerp meebrengen. Eigenaars van oude foto's kunnen ze ter plaatse laten inscannen door erfgoedcel Kusterfgoed, die ze vervolgens op de online Beeldbank plaatst. Je ontvangt de digitale scans daarna per e-mail. Ook wie op een andere Oostendse school zat en daar leuke foto's van heeft, is welkom om die te laten inscannen.





Skywatch

Andere blikvangers tijdens Open Monumentendag zijn bezoeken aan de Marineclub, waar oudgedienden en actieve militairen in een uniek kader samenkomen, de voormalige Staatsmarineschool en ade mbtswoning van de havenkapitein, nu de zetel van het havenbestuur. Ook de 'Skywatch', de liftkraan die bezoekers op maar liefst 45 meter hoogte een prachtig beeld over de hele stad geeft, is terug. Een ambachtenmarkt en dans en muziek tijdens Plaçe Musette, ritjes met een oldtimertaxi en een huifkarrentocht met gids maken het af. Meer informatie via de site www.oostende.be/cultuur. (TVA)