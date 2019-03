Eerstejaars Sint-Andreas nemen deel aan uitdagende klassenquiz Timmy Van Assche

11 maart 2019

18u14 0 Oostende De zes klassen van het eerste middelbaar van het Sint-Andreasinstituut namen het tegen elkaar op tijdens een spannende quiz.

Het initiatief komt van leerkracht Frans, Engels en aardrijkskunde Wouter Slabbinck. “De quiz schuift verschillende thema’s naar voren, zoals actualiteit, taal, muziek, wetenschap en wiskunde", zegt de leerkracht. “Eigenlijk is het een volwassen quiz op maat van kinderen. De leerlingen werken in groepjes samen en leren zo om in teamverband een oplossing te vinden. Verder wordt ook hun creativiteit geprikkeld door te zoeken naar een leuke naam voor hun team.” Het quizzen zelf vond tijdens de lesuren plaats. Het initiatief was aan haar vierde editie toe.