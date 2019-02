Eerste windturbines van grootste Belgische windpark op zee actief Timmy Van Assche

26 februari 2019

17u31 0 Oostende Vanaf vandaag leveren de eerste windturbines van Norther, het grootste Belgische windpark op zee, elektriciteit aan het Belgische net. De bouw is nog volop aan de gang, maar vier van de al afgewerkte turbines zijn nu aangesloten op het stroomnet. Tegen de zomer moet het hele park klaar zijn. Norther zal elektriciteit leveren aan 400.000 gezinnen.

De voorbereidende werken van Norther - verantwoordelijk voor de ontwikkeling, installatie en uitbating - startten al in 2017, de eigenlijke installatie van de 44 turbines begon deze maand. Het is de laatste en meest cruciale fase in de bouw van het grootste offshore windpark van België. Twaalf turbines zijn al geïnstalleerd en worden verbonden met het nieuwe hoogspanningsstation van Elia Stevin in Zeebrugge, vier zijn nu operationeel. De turbines zijn maar liefst 180 meter hoog, tot aan de top van de wieken. De opgewekte windenergie vloeit naar het Belgische stroomnet en zal verkocht worden aan Engie en Eneco. Bij finale oplevering komende zomer levert Norther jaarlijks elektriciteit voor bijna 400.000 families. Het windpark ligt op 23 kilometer voor de kust van Oostende en heeft een totale capaciteit van 370 megawatt, de grootste productiecapaciteit van alle huidige Belgische windparken. “Norther draagt hiermee actief bij aan de klimaatdoelstellingen 2020 van België”, zegt operations manager Thierry Aelens van Norther. “Met dit project zet België een grote stap voorwaarts in het voort reduceren van haar CO2-uitstoot.”

“Windturbines wérken”

Het havenkantoor van Norther is gebaseerd in de nieuwe havenontwikkeling waar alle offshorespelers verzameld worden. “Van hieruit gebeurt dan de monitoring en het onderhoud van het park”, stelt Dennis Sanou, projectdirecteur van Norther. “Zo zijn er voor het onderhoud honderd voltijdse betrekkingen. En dat zijn allemaal jobs ingevuld door mensen uit de dichte regio.” Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) pikt in. “Hoe meer hernieuwbare energie we produceren, hoe minder we beroep moeten doen op andere vervuilende technologieën. Tegelijk levert de offshore-economie jobs op bij de bedrijven in de haven van Oostende, niet alleen bij de bouw maar ook nadien voor het beheer en het onderhoud van de windmolenparken. Opnieuw een bewijs dat duurzaamheid en economie hand in hand kunnen gaan”, oppert Tommelein. “Oostende behoort tot de top in Europa wat betreft blauwe energie en is een hub waar alle knowhow verzameld zit. Het leuke is dat het windpark het dichtst bij de kust gelegen is en op een mooie dag dus ook vanaf de kust te zien is. Mensen vragen zich al eens af of de windturbines werken. Wel, ja, ze wérken en dat bewijzen we vandaag. Duizenden gezinnen genieten nu van blauwe stroom. Onze windparken op zee zijn een absolute noodzaak om de energietransitie mogelijk te maken." Norther is het zesde windmolenpark op de Noordzee. In totaal zullen de zes samen aan 1,3 miljoen huishoudens elektriciteit leveren. In 2020 worden ook windparken Mermaid (28 turbines), Northwester 2 (23 turbines) en Seastar (30 turbines) afgewerkt worden. Er zijn ook plannen om windturbines in het westen van het Belgische deel van de Noordzee te bouwen.