Eerste werk nieuwe editie The Crystal Ship is al klaar Leen Belpaeme

28 maart 2019

16u39 0 Oostende De eerste artiest van The Crystal Ship is ondertussen aan de slag gegaan. Escif is afkomstig uit Valencia en neemt normaal gezien niet deel aan festivals. Hij maakte weliswaar een uitzondering voor Oostende omdat heel wat van zijn vrienden al hebben deelgenomen.

In de Broederlijkheidsstraat staat een metershoog werk van een wit hondje. Het is een lieflijk tafereel, maar de kunstenaar is vooral bekend voor zijn maatschappijkritische werken. “Escif gaat altijd op een heel minimalistische manier een poëtische boodschap meegeven. Al zijn werken zijn 100 procent maatschappijkritiek. Hier zie je een hondje met daarbij de woorden save the planet. Hij schildert een hondje om zijn eigen werk in vraag te stellen. Hij wil dat we zorg dragen voor de planeet, niet enkel voor het klimaat en de natuur, maar ook het verschil tussen rijk en arm. Van die kleine hondjes vind je zowel bij de hele rijke mensen en heel arme mensen”, licht curator Bjorn Van Poucke toe. Je kan werk het op verschillende manieren benaderen. “De kunstenaar wil de mensen niet te hard in een richting duwen. Hij vindt dat heel egocentrisch. Zie je in het werk niets politiek, dan is dat ook goed.” Escif keert vrijdag terug naar huis, maar ging donderdag nog aan de slag in de Vuurtorenwijk voor een tweede werk.

De andere artiesten komen vanaf 3 april aan in Oostende en zullen vooral de eerste week van de paasvakantie aan de slag gaan.