Eerste overdekte atletiekpiste van West-Vlaanderen 10 juli 2018

De stad Oostende investeert in het stadion J. Verhelle van Hermes Atletiekclub.





"We zullen het gebouw renoveren en een overdekte atletiekpiste bouwen", licht schepen Arne Deblauwe (sp.a) toe. "We hebben een dossier ingediend bij Sport Vlaanderen voor de realisatie van dit dossier en krijgen een subsidie van 340.000 euro van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. We hebben nu drie jaar om de werken uit te voeren", zegt Deblauwe.





"De huidige atletiekpiste is ondertussen al 20 jaar oud en dringend toe aan vernieuwing", pikt Vlaams minister Bart Tommelein in. "Dankzij deze renovatie en nieuwbouw zal Oostende de eerste overdekte piste hebben in de provincie, wat de werking en uitbouw van de Oostendse club alleen maar ten goede komt." (LBB)