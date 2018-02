Eerste Oostende Awards 10 februari 2018

In het Kursaal Oostende worden op maandag 26 maart de Oostendse handelaars en ondernemers in de bloemetjes gezet met de uitreiking van acht awards in verschillende categorieën. Er worden awards uitgereikt in de categorieën renovatie, nieuwbouw, bedrijf van het jaar, starter van het jaar, beleving van het jaar, persoonlijkheid van het jaar, meest innovatieve horecazaak en gouden zandkorrel. Het initiatief gaat uit van het Economisch Huis. "Verschillende verenigingen organiseren hun eigen uitreikingen. Met de Oostende Awards willen we iedereen samenbrengen", zegt voorzitter Sabine Friederichs. Nomineren kan tot 15 februari via: www.oostende-awards.be. (LBB)