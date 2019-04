Eerste kunstenaar neemt intrek in leegstaand pand: “Pop-upateliers moeten leven brengen in de stad” Leen Belpaeme

02 april 2019

15u47 0 Oostende Kunstenares Ingriet Vanhoutte heeft zich gesetteld in een leegstand handelspand in de Van Iseghemlaan 141. Ze is de eerste kunstenares die in een pop-upatelier aan de slag gaat in Oostende. De stad wil kunstenaars een ruimte geven om te werken en tegelijkertijd leegstaande winkelpanden invullen. Er wordt samengewerkt met Interim Vastgoedbeheer, dat al langer gespecialiseerd is in het tijdelijk invullen van leegstaande panden.

Uit een rondvraag bij Oostendse kunstenaars bleek er een grote vraag naar goede werk- en tentoonstellingsruimtes. “Omdat er amper nog leegstaande loodsen of schoolgebouwen zijn, gooien we het nu over een andere boeg”, licht schepen Bart Plasschaert (CD&V) toe. Er wordt daarvoor samengewerkt met het Economisch Huis, dat ook bezig is met de aanpak van leegstand in de stad. “Bedoeling is dat we leegstaande panden matchen aan kunstenaars die een atelier zoeken. Momenteel zijn er al een aantal eigenaars die willen meewerken aan het project. Er zijn ook geïnteresseerde kunstenaars, maar nu moet nog de juiste koppeling gemaakt worden. Ingriet is de eerste kunstenaar die haar intrek heeft genomen. Dit pand blijft te koop, maar zij mag hier tijdelijk gebruik van maken aan een lage huurprijs. De bedoeling is wel dat de kunstenaar ook echt aan de slag gaat in de ruimte. Er waren ook veel vragen naar stockageruimte, maar dat is niet de bedoeling. We willen net dat er meer beweging is en dat het een positieve input is voor de stad. Ingriet zal hier bijvoorbeeld ook workshops organiseren met mozaïek.” Van zodra er een koper gevonden wordt, heeft de kunstenaar vier weken tijd om te vertrekken.

Blauwe Stokvis

Ingriet Vanhoutte is geboren en getogen in Oostende, maar woont sinds enkele jaren in Lampernisse. Ze maakt mozaïeken en doopte haar atelier de Blauwe Stokvis. “Ik ben blij dat ik op deze manier terug kan keren naar mijn geboortestad. Ik werk al enkele jaren samen met Interim Vastgoedbeheer. Dit is ondertussen al het vierde pand waar ik in zit. Ik zat ook al eens twee jaar in een pand in De Panne. Het is vervelend om telkens te verhuizen, maar het weegt niet op tegen de voordelen. Ik zou zo’n pand nooit kunnen huren aan een normale prijs. Ik heb nu ook een jaar thuis gewerkt en dat werkt niet voor mij. Er zijn altijd huiselijke taken die je aandacht afleiden. Hier zit ik echt heel goed.”

Ook voordelen voor eigenaar

Ook eigenaar Dick Panesi werkt graag mee. “Het pand staat ondertussen al twee jaar leeg. Ik vond het concept wel interessant omdat ik het pand dan ook niet meer zelf in de gaten moet houden. Je krijgt geen grote financiële vergoeding, maar ik moet niet telkens komen kijken of alles nog in orde is. De kans is ook groter dat het nu verkocht geraakt.”