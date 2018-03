Eerste jobbeurs voor luchtvaarttechnici 200 STUDENTEN EN WERKZOEKENDEN ONTDEKKEN BEDRIJVEN TIMMY VAN ASSCHE

27 maart 2018

03u36 0 Oostende In het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) vond een allereerste jobbeurs plaats voor vliegtuigtechnici. "Dit is uniek, want luchtvaarttechnieken zijn een nichesector", vertelt Angelique Heynen.

200 studenten en werkzoekenden met een technische opleiding staken tijdens Aerojobs hun licht op voor een job of stage. Zestien bedrijven of instellingen, zoals TUI, Noordzee Helikopters Vlaanderen NHV, Lufthansa, Sabena, BMT, maar ook de federale politie en Defensie, tekenden present.





"Alle standhouders zijn gespecialiseerd in MRO: 'maintenace', 'repair' en 'overhaul' of onderhoud, herstel en revisie. Het is een zeer specifieke nichemarkt, die niet altijd makkelijk te plaatsen valt. Via het Vlaams-Nederlandse partnerschap Educavia brengen we de opleiding en sector samen", vertelt projectcoördinator bij het VLOC Angelique Heynen.





Ingenieurs

"De sector is nu goed voor zo'n 2.000 jobs, dat cijfer zou verdubbelen tegen 2040. We baseren ons hiervoor op het masterplan van Brussels Airlines, bestellingen bij vliegtuigbouwers Boeing en Airbus, en nieuwe technologieën. Bovendien bouwt de luchthaven van Oostende een terminal voor privévliegtuigen, waarbij ook aan onderhoud wordt gedacht. Tot slot komt ook Aerocircular naar Oostende, dat afgeschreven vliegtuigen ontmantelt." Projectadviseur Geert Keirens: "Deze jobbeurs is uniek, maar ook belangrijk. De gemiddelde leeftijd van een vliegtuigtechnicus ligt tussen de 40 en 50 jaar. We verwachten de komende jaren dus een uitstroom."





"Wij zijn op zoek naar dertig nieuwe krachten, vooral ingenieurs en onderhoudstechnici", vertelt Martine Van der Vreken van NHV. "Wereldwijd tellen we 550 werknemers en het bedrijf blijft groeien. Het is dus belangrijk om contacten te leggen."





Paradepaardje

Ook bij TUI zoeken ze een veertigtal nieuwe personeelsleden. "Jaarlijks is er de Luchtvaartdag, maar dat is eerder een opendeurdag van de luchthavens. Deze beurs is nieuw, naast bredere, algemene jobbeurzen. We zoeken ingenieurs, maar maken van de gelegenheid gebruik om alle vacatures - ICT, 'cabin crew', enzovoort - in de kijker te zetten", klinkt het bij de touroperator. Defensie pakte uit met een F16-motor van 1,5 ton en Agusta-helikopter. "De F16 is nog altijd het paradepaardje van onze luchtmacht", vertelt technicus Wouter. "Behalve naar technici zijn we ook naarstig op zoek naar luchtverkeersleiders, een knelpuntberoep binnen Defensie."





De jongeren, afkomstig uit heel Vlaanderen, ervaarden de beurs als interessant. "Ik ben vooral op zoek naar een stageplaats, maar kijk toch al eens naar de jobmogelijkheden. Een mooi initiatief", zegt student luchtvaarttechnologie Pieter Bodart. Zijn vrienden Tristan Gillon en Tibo Struyve beamen. "We kijken de ogen uit. Stage lopen en werken bij Defensie is bijvoorbeeld een optie, maar in de commerciële luchtvaart heb je toch iets meer afwisseling van vliegtuigen. We willen ook geen job waar je voor eeuwig in vastzit."





Als de beurs positief wordt geëvalueerd, krijgt ze een vervolg.