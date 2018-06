Eerste glimp van opgeknapte WO I-batterij RENOVATIE KUSTVERDEDIGING NU AL TE ZIEN OP 'BUNKERDAG' TIMMY VAN ASSCHE

11 juni 2018

02u28 2 Oostende De renovatie van batterij Aachen op provinciedomein Raversyde was de grote blikvanger van Bunkerdag. Het verdedigingswerk uit WO I heropent pas in september én krijgt een modern tintje. 130 nieuwsgierigen mochten nu al een kijkje nemen.

Bunkerdag ontstond in 2014 in Nederland. Vorig jaar sprong België voor het eerst op de kar. En intussen is het initiatief uitgegroeid tot een Europees evenement. Van Normandië over Duitsland en Denemarken tot in Noorwegen worden bunkercomplexen, onderdeel van de Atlantikwall, opengesteld. In ons land kon je terecht in De Panne, Adinkerke, Oostduinkerke, Middelkerke, Blankenberge en uiteraard provinciedomein Raversyde in Oostende. Daar wordt batterij Aachen, het meest westelijk gelegen verdedigingswerk aan de kust tijdens de Eerste Wereldoorlog, gerenoveerd door de provincie. De bunker is al twee jaar gesloten voor publiek en heropent halverwege september. 130 bezoekers schreven zich in voor een exclusief kijkje tijdens Bunkerdag. De bouw van de batterij startte op 8 januari 1915, eind april was ze operationeel. Nu nog herken je de geschutbeddingen, observatiebunkers en de telemeter, die gebruikt werd om de afstand tot doelwitten op zee te bepalen.





Nieuw museum

Ook een stuk loopgracht en schuilplaats bleven bewaard. "De bunker had te lijden onder waterinsijpeling, vochtproblemen en zoutaantasting. Aangezien de laatste onderhoudsbeurt van de jaren tachtig dateert, drongen nieuwe werken zich op", verduidelijkt conservator Mathieu de Meyer. "We zullen ook de beleving fel moderniseren, onder meer dankzij touchscreens in plaats van poppen. Bezoekers zullen ook zelf ondervinden hoe er tijdens de oorlog werd gecommuniceerd vanuit de bunker en zullen kunnen kijken door de observatieopeningen." De site wordt ook toegankelijker voor rolstoelgebruikers. Villa Bastien, die door kunstenares Lily van der Stokker in 2015 met groene ruitpatronen werd beschilderd, krijgt een nieuw museum met info over de Eerste en Tweede Wereldoorlog en het Duits Marinekorps. Totale kostprijs: bijna 3 miljoen euro.





Toeristisch belang

"Raversyde blijft toeristisch belangrijk. Belgen, Nederlanders, Engelsen en vooral Duitsers vinden hier de weg naartoe. Er zijn veel gelijkenissen tussen de oorlogen van toen en die van nu. Met het domein willen we ook een boodschap van vrede uitsturen", zegt de Meyer. Ook Saltzwedel Neu, de bijna volledig bewaarde batterij uit de Tweede Wereldoorlog, kon bezocht worden. Er stonden ook familievriendelijke workshops en demonstraties gepland. Andere blikvanger was batterij Hundius op de Oostendse Oosteroever, ook daterend uit WO II.