Eerst ons strand proper maken, nu is Azië aan de beurt: Oostends koppel sensibiliseert Thaïse jeugd over vervuiling Leen Belpaeme

23 januari 2019

17u26 0 Oostende Katie Schaepdrijver (46) en Gino Callewaert (50) hebben de organisatie Worldwide Clean Asia opgericht om de vervuiling in onder meer Thailand mee te helpen aanpakken. De Oostendenaars zijn, net als de Proper Strand Lopers hier, gewoon begonnen met het opruimen van afval op het strand. Nu proberen ze via sensibilisering de jeugd in Thailand te bereiken. “Wat heeft het voor zin dat we strenge maatregelen nemen in Europa als er aan de andere kant van de planeet niets ondernomen wordt?”, vraagt Gino zich af.

Katie en Gino houden van Azië en zijn er vaak te vinden. Ze zijn nog maar net terug van Thailand waar ze al een jaar bezig zijn met projecten om de vervuiling aan te pakken. “We ergerden ons aan het afval dat je daar overal terugvindt. We beslisten dan maar om zelf ons steentje bij te dragen,we kochten vuilniszakken en begonnen met het oprapen van afval op het strand. Als we met drie mensen anderhalve kilometer afleggen, vullen we al snel een zak van 180 kilogram. We vinden alles, van tapijten tot flessen sterke drank”, licht het koppel toe. De vervuiling gaat heel ver, weet het koppel. “Bij de Phi Phi- eilanden kan je gewoon het afval van tussen de vissen halen. Ook de Mekong Delta, het gebied waar de rivier door verschillende landen stroomt, is sterk vervuild.”

Het koppel besefte al snel dat ze met afval ruimen op het strand alleen niet veel zullen veranderen. “De mentaliteit moet veranderen. We gaan daarom langs in scholen om de jeugd aan te spreken. Opvallend genoeg zijn zij zich wel bewust van de problematiek. We delen ook T-shirts uit aan mensen die helpen opruimen. Op de T-shirts staan oproepen om Thailand mee proper te houden.” Daarnaast schrijft Gino ook grote bedrijven aan. “Ik heb al geschreven naar Nestlé, Lays en Pepsi omdat het tenslotte hun producten zijn die in de natuur terechtkomen.” Al die inspanningen kosten wel geld. “Ik zoek nu vooral sponsors die ons willen helpen. Er wordt zoveel gedaan in Europa voor het milieu en er worden altijd maar strengere regels opgelegd. Dat heeft allemaal weinig zin als er aan de andere kant van de wereld niets wordt gedaan. We leven toch allemaal op dezelfde aardbol?”

Gino en Katie hopen in de toekomst nog meer te kunnen doen. “We kunnen dit niet alleen. Ik ben echt geen wereldverbeteraar, maar als wij 180 kilo afval opruimen, is dat toch al 180 kilo die niet in zee belandt.”