Eerbetoon aan Spilliaert in Venetiaanse Gaanderijen UNIEKE PRENTEN SLECHTS DRIE MAANDEN TE BEKIJKEN LEEN BELPAEME

21 maart 2018

03u02 0 Oostende De stad eert Léon Spilliaert (1881-1946) met een expo in de Venetiaanse Gaanderijen. De prenten die er te zien zullen zijn, komen uit het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek en zijn een goedbewaard geheim. De expo opent op 30 juni en loopt maar drie maanden.

Oostende omarmt meer dan ooit tevoren de twee grootste kunstenaars die de stad ooit heeft gekend. In Mu.Zee kon je al een speciale museumvleugel rond James Ensor en Léon Spilliaert bezoeken, nu volgt een bijzondere tentoonstelling rond Spilliaert in de Venetiaanse Gaanderijen. Xavier Tricot brengt nu al een boek uit met een overzicht van de prenten van de kunstenaar. Tricot staat algemeen bekend als Ensorkenner, maar eigenlijk was zijn eerste liefde Léon Spilliaert.





"Op mijn 20ste kocht ik met mijn spaargeld een litho van Spilliaert. Ik ging op zoek naar literatuur rond zijn prenten, maar ik vond niets over bijvoorbeeld de drukker of het aantal exemplaren. Ik ben dan maar zelf naar de informatie op zoek gegaan. Ik bracht in eigen beheer eerder al een boekje uit, maar na al die jaren had ik voldoende kennis opgebouwd voor een volwaardig boek", vertelt Tricot. De schilderijen van Spilliaert doen bij de meeste mensen wel een belletje rinkelen, maar zijn prenten zijn minder bekend. "Men kijkt meestal altijd eerst naar de schilderijen, pas dan naar de aquarellen, en op het laatst maar naar de prenten. Dat is onterecht. De prenten zijn net zo belangrijk."





Twee jaar werk

De voorbije twee jaar werd er ook gewerkt aan een expo rond de prenten van Spilliaert. De dienst cultuur werkt hiervoor samen met het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. "Zij hebben een schitterende collectie van in totaal één miljoen stuks, met heel wat topstukken. Ze hebben echte schatten en de nieuwe trend is dat ze daar ook mee naar buiten komen", vertelt Tricot. De tentoonstelling zal drie maanden lopen. "Het mocht echt niet langer, omdat de werken anders te lang aan het licht zouden worden blootgesteld. We werken voor de tentoonstelling ook samen met het Spilliaerthuis en Mu.Zee. Er komt geen gezamenlijk ticket, maar wel een reductietarief", besluit Martine Meire van de dienst cultuur. De expo opent op 30 juni.





Het grootste deel van de collectie van het Prentenkabinet werd verworven in de jaren 50. Rachel Vergison, de weduwe van Spilliaert, verkocht 154 tekeningen aan het Prentenkabinet. Het gaat om tekeningen die in het atelier van de kunstenaar waren achtergebleven en nooit verkocht werden.