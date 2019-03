Eén jan-van-gent vrijgelaten die eerder in Wallonië strandde, tweede heeft nog verzorging nodig Timmy Van Assche

14u35 0 Oostende Het Vogelopvangcentrum heeft een van de twee jan-van-genten kunnen vrijlaten die eerder deze maand in Wallonië zijn gestrand. De andere zeevogel, die kampt met een nektrauma, is nog steeds herstellende.

Begin deze maand belandden twee jan-van-genten diep in Henegouwen in de streek rond Chimay. Nochtans zijn de dieren echte zeevogels en is het dus zeer uitzonderlijk dat ze zo ver van zee verwijderd waren. Wellicht vlogen de vogels ‘s nachts en werden ze uit helemaal koers geslagen door de forse wind. De afgelopen weken ontfermde het Vogelopvangcentrum zich over de dieren. Zo werden onder meer al hun veren netjes gewassen. Eén jan-van-gent kon nu opnieuw worden vrijgelaten. Alle weersomstandigheden zaten mee en het aangesterkte dier kon makkelijk opstijgen vanop de zeedijk in Raversijde. Voor een tweede vogel, die kampt met een nektrauma, is extra verzorging nodig.