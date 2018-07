Een herboren Louise Carton naar EK in Berlijn 26 juli 2018

Atletiek

Louise Carton (24) heeft zich afgelopen zaterdag op de Nacht van de Atletiek in extremis geplaatst voor het EK in Berlijn. Met een tijd van 15.33.23 deed ze drie seconden beter dan de vastgelegde limiet. Enkele jaren geleden zou die kwalificatie een evidentie geweest zijn, maar dat was het nu zeker niet. De Oostendse komt immers van heel ver terug. "Toch was het halen van de EK-limiet eerder bijzaak", zegt ze.





De prestatie van Carton in Heusden betekent meer dan alleen maar de kwalificatie voor het EK in Berlijn. Het was tevens een overwinning op zichzelf en een bevestiging dat ze stilletjes aan terug de atlete aan het worden is, die ze wil zijn. De Oostendse heeft het afgelopen jaar heel diep gezeten en eventjes dacht ze er zelfs aan om de spikes definitief op te bergen. De druk en de wil om te voldoen aan de verwachtingen van de buitenwereld werden haar teveel. Mentaal en fysiek was ze helemaal uitgeput. "Ik wou steeds beter doen en gaf mezelf niet echt de tijd om rustig te groeien. Daardoor raakte ik overtraind en oververmoeid. Ik had nood aan een pauze om voor mezelf een aantal dingen op een rijtje te zetten."





De atlete van AC Meetjesland werkt nu al een tijdje samen met een sportpsycholoog en door daarmee naar buiten te komen, wil ze het thema mentale gezondheid en druk in de sport ook meer bespreekbaar maken. "Op die manier hoop ik dat veel jonge atleten niet dezelfde fouten maken als ikzelf. Momenteel loop ik weer veel meer voor mezelf dan vroeger en heb ik opnieuw plezier in wat ik doe. Voor echte toptijden is het voorlopig nog te vroeg. Da's veeleer iets voor volgend jaar. Stap voor stap probeer ik weer een mooi niveau op te bouwen."





Met haar prestatie in Heusden bekleedt Carton momenteel de 24ste plaats op de Europese ranglijst en in Berlijn treedt ze pas in actie op zondag 12 augustus, de laatste wedstrijddag. In een rechtstreekse finale mag ze, zonder enige druk, de strijd aangaan met Europese toppers als Sifan Hassan, Yasemin Can en Eilish McColgan. Haar zevende plaats van twee jaar geleden in Amsterdam evenaren, wordt allicht moeilijk, maar niets moet en alles mag. (GDE)