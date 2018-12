Eén bierblikje konden ze stelen, nu krijgen ze elk 15 maanden cel Siebe De Voogt

13 december 2018

12u23 0 Oostende Twee Oostendenaars zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld tot 15 maanden cel voor een diefstal met geweld in een nachtwinkel.

Rafael B. (41) en Christopher B. (34) stapten op 17 september een tabaksshop langs de Albert I-promenade in Oostende binnen. Een van hen zwaaide met een taser en knipmes en ging uiteindelijk aan de haal met één schamel blikje bier. De politie bekeek de camerabeelden en trof beide beklaagden in de nabije omgeving van de tabaksshop aan. Ze waren duidelijk onder invloed van alcohol. Tijdens de fouille vonden de agenten de taser en het knipmes bij Christopher B. De man had ook de nummerplaat van zijn bromfiets omgeplooid in de hoop niet geklist te worden.