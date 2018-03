Economisch Huis nog maar eens kop van jut 01 maart 2018

02u36 0

Het begint een vaste waarde te worden op de gemeenteraad van Oostende dat de oppositie met zwaar geschut schiet op het beleid van het Economisch Huis. Op de agenda stond de goedkeuring van de afsprakennota voor 2018. "Het is allemaal veel te weinig en gaat veel te traag. Oostende blinkt uit in het aankondigen en bejubelen, maar veel zaken moeten nog worden uitgevoerd. Jaren hoor ik al dat er een kernwinkelgebied moet komen. Toch liggen de winkelstraten er niet goed bij en geeft het een triestige aanblik. Hoe komt het dat wij al jarenlang koploper zijn op vlak van een aantal belastingen? Als je goed meent met lokale economie dan schaf je dat af en zorg je ervoor dat je niet meer bovenaan staat", zei Manu Beuselinck van N-VA. Ook Collins Nweke van Groen had hier kritiek op. Volgens Johan Vande Lanotte is er weliswaar wel veel gerealiseerd.





"Er waren negen punten opgenomen in de afsprakennota vorig jaar en zeven zijn er behandeld. Sommige daarvan zijn uitgevoerd en andere in uitvoering."





"In twee gevallen moet nog een beslissing genomen worden. We kampen inderdaad met een hoge werkloosheid. Dat ontken ik niet, maar is dat schuld van lokaal bestuur? Nee. De werkgelegenheid is gestegen, samen met de werkloosheid. De mensen die hier wonen hebben niet de skills om de jobs uit te oefenen. We zijn daar op aan het werken."