Eclectisch winkelpand uit 1930 met sloop bedreigd 02 augustus 2018

02u46 0 Oostende Een bouwfirma uit Sint-Niklaas heeft een sloopaanvraag ingediend voor een oud pand op de hoek van de Kaaistraat en de Sint-Paulusstraat.

Concreet gaat het om een eclectisch winkelpand uit het interbellum, gebouwd door architect Emile-Achille Raoux in 1930. Opvallend zijn de kroonlijst, vensters in vlakke omlijsting, accoladeboog en weringen met motieven van druiven en bladeren. Als het tot een sloop van het bestaande gebouw komt, dan zou er een appartementsgebouw met tien woonsten in de plaats gebouwd worden, zo leest de aanvraag. De vzw Dement, die zich inzet voor het behoud van waardevolle panden, klaagt de kwestie aan. "Op het uithangbord van de aanvraag staat Sint-Paulusstraat 64 vermeld. Wil men hiermee verdoezelen dat dit pand op de inventarislijst van bouwkundig erfgoed staat onder het adres Kaaistraat 49? Bovendien heeft het een hoge locuswaarde", laat de groep via Facebook weten. Dement plant binnenkort verdere acties. Het openbaar onderzoek loopt tot 24 augustus. Panden met een hoge locuswaarde waarvoor een sloopvergunning wordt ingediend, moeten eerst door een commissie beoordeeld worden. Daarop kan de sloop geweigerd worden, maar kan ook besloten worden om enkel de gevel te bewaren.





Kurt Claeys (Open Vld), de bevoegde schepen van ruimtelijke ordening, stedenbouw en bouwvergunningen, was niet bereikbaar voor toelichting. (TVA)