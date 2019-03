Earth Hour: stad schakelt verlichting monumenten 60 minuten uit Leen Belpaeme

09u23 0 Oostende Oostende zal op 30 maart deelnemen aan ‘Earth Hour’.

“Op de avond voor het zomeruur ingaat, doven we vanaf 20.30 uur de monumentenverlichting gedurende een uur. Een symbolische actie waarmee we niet alleen energie besparen, maar vooral de aandacht willen vestigen op de invloed van energiegebruik op klimaatverandering”, licht schepen Björn Anseeuw (N-VA) toe. “Als schepen vind ik het belangrijk om een blijk van betrokkenheid te geven wanneer het over klimaatverandering gaat. Dit is de grootste symbolische actie ter wereld. Als we ook onze stad willen voorbereiden op de toekomst, moeten we duurzame keuzes maken en mensen ertoe aanzetten dat samen met ons te doen.”

Vorig jaar schakelden bijna 18.000 monumenten en bekende gebouwen hun verlichting uit.