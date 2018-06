Duurzame vis? Je ziet het op veilingklok NIEUWE ERKENNING BELOONT REDERS DIE INSPANNINGEN LEVEREN LEEN BELPAEME

12 juni 2018

02u44 0 Oostende De erkenning 'Visserij Verduurzaamt' gaat voortaan naar reders die goed scoren op dat vlak. Een icoontje op de klok in de visveiling zal ook tonen of een vangst duurzaam is of niet. "Dit is belangrijk voor het imago van de visserij", zegt Emiel Brouckaert van de Rederscentrale.

Er worden al jarenlang inspanningen geleverd door de Vlaamse reders om hun vaartuigen en vismethodes duurzamer te maken. Met dit nieuwe project wil de provincie in samenspraak met de reders dat de inspanningen opgevoerd worden. Op basis van 11 indicatoren ontwikkelde het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de Valduvis-tool om die inspanningen in cijfers uit te drukken. Met duurzaamheid wordt overigens niet enkel gekeken naar de impact op het ecosysteem, maar er is ook aandacht voor sociale en economische aspecten. "Sociale duurzaamheid verwijst naar de verloning van werknemers in de visserijsector, de veiligheid aan boord en het dierenwelzijn. Economische duurzaamheid omvat de rentabiliteit en de financiële stabiliteit van de rederijen. Uiteindelijk wordt over het geheel van indicatoren een score bepaald, die aangeeft hoe een vaartuig evolueert naar de duurzaamheidsdoelstellingen", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert.





Brandstofverbruik

De Vlaamse beroepszeevisserijvloot bestaat momenteel uit 65 vaartuigen. 56 daarvan zijn al met het traject gestart. "Zij behalen allemaal het minimum van 50 procent en soms veel hoger en hebben samen met het ILVO al concrete maatregelen uitgewerkt hoe ze hun score nog kunnen verbeteren. Dan kan gaan van een ander toerental om het brandstofverbruik te verminderen tot een vismethode in bepaald visgebieden", vertelt Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale. Vijf andere vaartuigen zijn al ingestapt, maar daarvoor worden nog met het ILVO de mogelijke verbeteringen besproken. De vier overige vaartuigen worden verkocht en wordt op de nieuwe eigenaar gewacht.





Voor de reders moet de erkenning er dan ook vooral voor zorgen dat het imago van de visserij een boost krijgt. "Er zijn enkele marktspelers die hier veel belang aan hechten. Op deze manier kan de reder aantonen dat er wel degelijk inspanningen geleverd worden."





Duurzame visserij wordt voortaan ook extra beloond. Via een icoontje op de veilklok in de visveilingen zal te zien zijn of de vangst al dan niet afkomstig is van een vaartuig dat een voldoende 'Visserij verduurzaamt'-score haalt. Zo weet de koper op de veiling dat hij een op verantwoorde manier gevangen vis koopt. "Als provincie hebben we ook beslist om voor ons personeelsrestaurant uitsluitend vis aan te kopen die afkomstig is van een vaartuig met de 'Visserij Verduurzaamt'-erkenning", vertelt gedeputeerde Bart Naeyaert.