Duo kijkt op tegen 48 maanden cel voor verkoop van 60 kilo heroïne 05 juli 2018

02u30 0 Oostende Twee Oostendenaars staan in de Brugse rechtbank terecht voor de invoer en verkoop van heroïne. Wim D. (39) en Samir I. (41) zouden samen in totaal liefst 60 kilo aan de man gebracht hebben.

De twee Oostendenaars bleken klanten te zijn bij twee Rotterdammers die instonden voor de bevoorrading van zowat heel West-Vlaanderen. Na een uitvoerig onderzoek door de politie Kouter werden de twee Nederlanders in november gearresteerd. Sindsdien komen in de Brugse rechtbank wekelijks dossiers voor tegen afnemers van de Nederlanders. Samir I. ging zich sinds begin 2016 bij hen bevoorraden, maar werd later afgelost door koeriers. Op die manier zou hij volgens het openbaar ministerie 40 kilo heroïne verkocht hebben. Er hangt hem een verbeurdverklaring van ruim 188.000 euro boven het hoofd. Wim D. bracht op zijn beurt zo'n 20 kilo aan de man en riskeert 224.000 euro te moeten terugbetalen. Het parket eiste 37 maanden cel. Voor Samir I. werd 48 maanden gevraagd.





Nog meer afnemers

In een tweede dossier stond gisterenmorgen nog een koppel uit Oostende terecht. Ook zij waren klanten bij de Nederlanders. De vrouw van het koppel zou tussen 24 september vorig jaar en 15 februari dit jaar liefst veertien keer naar Nederland zijn gereden. Telkens bracht Bianca M. (41) tien gram heroïne mee. Ze zou op die manier volgens het openbaar ministerie 4.875 euro winst gemaakt hebben en riskeert nu 2 jaar cel. Haar vriend Franky G. (49) stond enkel terecht voor drugbezit. Vonnis op 9 juli. (SDVO)