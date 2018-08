Duo buren speelt 'Blue Skies Forever' op Theater Aan Zee 02 augustus 2018

02u34 0 Oostende Het duo buren, ofwel Oshin Albrecht, afkomstig uit Koksijde, en Melissa Mabesoone, geboren in Knokke, spelen tijdens Theater Aan Zee in het kader van Jong Werk.

Ze gaan aan de slag met twee figuren uit 'Ever is Over All', een videowerk van Pipilotti Rist uit 1997 waarin een huppelende vrouw autoruiten stukslaat en een vrouwelijke agente instemmend knikt. "Dat gegeven sprak ons als kunstenaarsduo wel aan. In de videoclip van 'Hold Up' van Beyoncé zitten heel wat gelijkenissen met het werk van Pipilotti Rist. Zij profileert zich als feministe. Het was interessant om te zien wat er overgenomen en vervormd werd. We zijn met verschillende referenties aan de slag gegaan om de figuren vorm te geven. Dorothy uit The Wizard of Oz is de representatie van vrouwelijkheid en Officer is de handhaver van de wet. Bewegend tussen fantasie en cliché tonen we verschillende beeltenissen van die vrouwelijke archetypes uit de popcultuur, media en film", vertelt het kunstenaarsduo.





Ze onderzoeken wat gegenereerd wordt door een kostuum en op welke manier handelingen en stemgebruik invloed uitoefenen op de lezing van een personage.





"buren staat voor het eerst op Theater Aan Zee. Ze hebben allebei een kunstopleiding gevolgd, maar kwamen via performances bij theater terecht voor hun nieuw project 'Blue Skies Forever'. "We zijn blij dat we hier zeven keer onze voorstelling mogen spelen. Dat is uniek. Nadien spelen we nog drie keer in onder meer Knokke. We spelen hier voor een ruim en divers publiek en ontdekken dat het publiek niet eenduidig is. Dat is wel fijn."





(LBB)