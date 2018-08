Duizenden gezinnen zonder leidingwater GROOT ONDERGRONDS WATERLEK TREFT OOK HANDELSZAKEN JELLE HOUWEN

03 augustus 2018

02u30 0 Oostende Door een groot ondergronds waterlek zaten gisteren duizenden gezinnen in Stene en de wijde omgeving uren zonder leidingwater. Vooral voor heel wat handelszaken in het dorp was dat bijzonder problematisch. Restaurants en kapsalons moesten een voorraad flessenwater aanslaan. "En dan nog kon ik enkel met mate spoelen. Ik moest heel wat klanten afbellen", zuchtte kapster Evie Monstrey.

Al in de vroege ochtend stelden heel wat gezinnen vast dat er geen of nauwelijks water uit de kraan kwam. In Stene en Zandvoorde bleek er geen druppel uit de kraan te komen, maar er waren ook problemen in Oostende, Leffinge en Gistel. De Watergroep werd gebeld en die stelde het waterlek vast ter hoogte van de Zandvoordestraat. "Het ging om een groot ondergronds lek", aldus Kathleen De Schepper van De Watergroep. "Het lek kon blootgelegd worden en het stuk leiding waar het lek zat werd geïsoleerd. Rond de middag hadden de meeste klanten opnieuw water, op enkele bedrijven na. In totaal waren zo'n 9.000 gezinnen getroffen."





Omdat het lek zo groot was, het water stroomde letterlijk uit de grond, moesten er verschillende bomen worden gekapt langs de Zandvoordestraat, iets dat vrijwel nooit moet gebeuren.





Grote bidons water

Vooral handelszaken bleken getroffen te zijn. "Al van 's ochtends vroeg kon ik niets meer doen", zei kapster Evie Monstrey uit de Steensedijk. "Er kwam geen druppel uit de kraan. Gelukkig hoorde mijn leveranciers van Carin Haircosmetics uit Middelkerke van de miserie. Zij kwamen spontaan aan met 20 bidons met 5 liter flessenwater. Echt chapeau, anders zat ik echt met de handen in het haar. Maar dan zonder water. Maar dat was toch maar een lapmiddel. Het haar wassen kon ik dan nog, nadat ik het met een waterkoker verwarmde. Maar dan nog moest ik zuinig zijn. Maar grote haarwerken, zoals een kleuring zetten of ontkleuren, dat lukt niet. Daarvoor heb ik meer en krachtiger water nodig. Eigenlijk kon ik enkel nog maar brushing en snit. Dus heb ik heel wat klanten moeten afbellen. Een serieuze streep door de rekening en een verzekering is er hiervoor niet. Ik hoop dus op een tegemoetkoming van De Watergroep. Dit is niet de eerste keer."





Dat beaamden ze ook in restaurant Nieuw Stene. "Ook voor ons was het behelpen met bidons water", zuchtte zaakvoerster Zoë Verstraete (25). "Dat water konden we dan enkel gebruiken voor het strikt noodzakelijke: voor het wassen van groentjes en het bereiden van voedsel. Maar bijvoorbeeld de grote vaatwasmachines hebben de hele ochtend niet kunnen draaien. Die gebruiken te veel water. Dus hebben we noodgedwongen de vaat even moeten laten staan."





Rond de middag hadden bijna alle gezinnen, op een twintigtal na, opnieuw leidingwater.