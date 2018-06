Duizenden euro's weg uit gokmachine in casino 12 juni 2018

De verantwoordelijken van het casino van Oostende hebben zondag rond 16.30 uur aangifte gedaan van een diefstal van enkele duizenden euro's.





Het geld bleek verdwenen uit een slotmachine. Volgens de politie van Oostende is vermoedelijk gebruik gemaakt van een valse sleutel, want het toestel was niet beschadigd.





"Er is een proces-verbaal opgesteld en het onderzoek loopt", zegt Carlo Smits van politiezone Oostende. (BBO)