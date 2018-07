Duizenden euro's aan drank gestolen in Bondi Beach 30 juli 2018

Twee mannen die illegaal in ons land verblijven, hebben vrijdagnacht voor duizenden euro's aan drank gestolen in de populaire beachbar Bondi Beach aan het Casino. Ze drongen na middernacht het gebouw binnen met fors geweld. "Met een barkruk hebben ze tien keer op het veiligheidsglas gebeukt tot dat barstte", zegt Melanie Annys.





Over de toog van de kassa drong het duo de bar binnen. "Alles ligt overhoop. De kassa zelf interesseerde hen blijkbaar niet. Ze hadden het gemunt op flessen sterke drank en champagne van Dom Pérignon", zegt Annys.





De twee gingen met dertig flessen aan de haal, goed voor een buit van enkele duizenden euro's. "Die sleepten ze naar buiten en namen ze mee naar het strand. Ik hoorde dat het om mensen ging die illegaal in het land verblijven en daar ook slapen. De schade in de beachbar is groot, maar is al opgeruimd. We kunnen gewoon openblijven."





De politie kwam langs voor een sporenonderzoek. Dankzij camerabeelden konden de daders geïdentificeerd worden. Zaterdagmiddag werden de mannen herkend toen ze rugzakken wilden stelen op het strand. De twee werden opgepakt en konden gelinkt worden aan de inbraak in Bondi Beach. Van de flessen drank bleek evenwel geen spoor meer te zijn. (JHM)