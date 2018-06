Duivels feestje aan Wellingtonrenbaan 25 juni 2018

02u38 0

België pakte Tunesië in met maar liefst 5-2 op het WK en dat werd stevig gevierd in verschillende cafés in de uitgaansbuurt en aan de Wellingtonrenbaan. Meer dan 6.000 supporters kwamen bijeen in de hippodroom om de match op 23 schermen te volgen.





Al snel sloeg de vlam in de pan toen Hazard na nog geen zes minuten de score opende. Daarna bleef het feestje maar duren, de decibels schoten ettelijke keren de hoogte in. Het event in de Wellingtonrenbaan lokt zowel jong, oud als gezinnen, maar toch dagen er vooral jongeren op. Na de overtuigende overwinning zorgde Partie Party voor een leuk slotfeest. Donderdag spelen de Belgen tegen Engeland om 20 uur hun laatste groepsmatch. De renbaan opent haar deuren een uur op voorhand. Ook de latere achtste finale wordt op groot scherm getoond. Afhankelijk van de eindstand van de Rode Duivels in hun groep, spelen ze op maandag 2 of dinsdag 3 juli. (TVA)