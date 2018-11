Duitse duikbootkanon naar het War Heritage Institute in Brussel 13 november 2018

02u24 0 Oostende Het Duitse duikbootkanon, afkomstig van de UB-29 die gevonden werd voor de kust van Oostende, heeft een permanent onderkomen gevonden in het Koninklijk Legermuseum in Brussel.

Het dekkanon was de voorbije maanden te zien in Brugge in kader de expo 'De Slag om de Noordzee 14-18'.





Voor de overdracht heeft de provincie West-Vlaanderen samen met de Duitse autoriteiten gekozen voor het War Heritage Institute in het kader van behoud, verdere restauratie en publiekswerking rond militair erfgoed. Gisteren zijn Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, en de militair attaché van de Duitse Ambassade op bezoek geweest in het Koninklijk Legermuseum - een van de sites van het War Heritage Institute - voor de officiële overdracht van het Duitse UB-29 duikbootkanon. Het is daar nu al te zien in de lopende tentoonstelling 'Onze Vergeten Helden op zee en in de lucht'. Het dekkanon is een deel van de in 2017 ontdekte duikbuit UB-29 en werd in februari 2018 van het wrak gehaald. Het is een uniek stuk dat 100 jaar op de bodem van de zee heeft gelegen.





De ontdekking van de onderzeeër was wereldnieuws. Op 13 december 1916 gaat elk spoor van de UB-29 verloren. Tot in 2017 gaat men ervan uit dat hij door de torpedobootjager HMS Landrail voor Dover tot zinken werd gebracht. Tijdens de 17 patrouilles die de UB-29 uitvoerde, bracht hij 36 handelsschepen tot zinken.





(LBB)