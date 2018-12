Duinhelm opent unieke horecazaak samen met mensen met een beperking Leen Belpaeme

11 december 2018

13u56 0 Oostende In de Christinastraat in Oostende opent in maart een bijzondere horecazaak de deuren. In Lizette, Soup & Specials zullen personen met een verstandelijke beperking in de keuken staan en voor de bediening zorgen. Het is een initiatief van vzw Duinhelm die nu zo’n 400 cliënten begeleid in de middenkust. “We willen vooral dat mensen zullen komen omdat het goed is en de zaak niet enkel zien als een goed doel”, zegt directeur Saskia Verelst.

Er bestaan al verschillende horecazaken in ons land waar mensen met een beperking de bediening op zich nemen en in de keuken mee aan het fornuis staan. Ook in Oostende wordt zo’n project uit de grond gestampt met een nieuw leuk concept. Lizette, Soup & Specials komt in de Christinastraat waar voordien Xpresso Yourself gevestigd was. “We spelen al een tijdje met het idee voor een eigen horecazaak. Dit pand en deze locatie is ideaal voor ons”, vertelt directeur Saskia Verelst. Duinhelm begeleidt momenteel zo’n 400 cliënten met een mentale beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd. Lizette wordt onze nieuwe afdeling. “We proberen om onze mensen zo veel mogelijk zelfstandig te laten doen. Dergelijke projecten betekent veel voor hen omdat ze zoveel mogelijk willen meedraaien in de maatschappij. De bedoeling is dat de cliënten de belangrijkste taken zullen uitvoeren van koken, bediening tot de afwas, dit onder begeleiding van onze medewerkers. We willen een leuke koffie- en soepbar openen met dezelfde kwaliteit als andere horecazaken. De bezoekers moeten naar hier komen omdat we hier lekkere soepen en suggesties op de kaart hebben en niet voor het goede doel. Ze zullen er wel extra sympathieke bediening voor terug krijgen.”

Lizette zal van dinsdag tot en met zaterdag geopend zijn met verse soep, belegde broodjes en suggesties. Bram Tousseyn zal als kok voor het concept zorgen. “Ik heb al 20 jaar ervaring in de voedingsindustrie en horeca. We willen een vast aanbod aan soep hebben maar daarnaast met de specials inspelen op de seizoenen. In de winter kan het gaan om quiche en in de zomer meer zomerse pasta’s. We denken ook aan take-away voor de bedrijven en inwoners in de buurt.” Mensen met een beperking die hier willen komen werken kunnen zich kandidaat stellen. Yara Vancampenhout (25) ziet dat alvast zitten. “Nu ga ik drie dagen in de week werken. Ik geef eten aan de dieren op de kinderboerderij, ik ga poetsen en ik werk mee in het decoratieatelier. Ik vind dat allemaal heel leuk om me bezig te houden. Hier zou ik ook wel graag komen werken. Ik heb al ervaring met koken en ik ben er heel goed in.”

Lizette is trouwens het nieuwe zusje van Briek, de vrijetijdswerking van Duinhelm en Kamiel, de seniorenwerking. “We kiezen telkens voor oude namen voor onze afdelingen”, verduidelijkt de directeur nog.