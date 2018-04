Ducati van beschonken motard verbeurd verklaard 25 april 2018

De Brugse politierechter Peter Vandamme heeft gisterenmorgen een Ducati verbeurd verklaard van een 54-jarige motard uit Vlissegem.





Bruno M. ging op 25 juli vorig jaar onderuit op de rotonde naar de Tweebruggenstraat in Oostende. Hij raakte niet gewond, maar legde na zijn ongeval wel een positieve ademtest af.





Hij had 2,7 promille alcohol in het bloed. M. werd in het verleden al zeven keer eerder veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol en kon dan ook op geen enkel begrip rekenen van de politierechter.





Die legde hem zes maanden cel op, twee jaar rijverbod en een fikse geldboete van 3.200 euro.





Als hij ooit z'n rijbewijs wil terugkrijgen, moet M. ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen.





(SDVO)