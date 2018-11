Dubbele woninginbraak 12 november 2018

In twee woningen vlakbij Oostende werden zaterdagvoormiddag woninginbraken vastgesteld.





In de Maria Theresiastraat sloegen de inbrekers het raam van de kelder stuk. In het huis werd een laptop, een harde schuif en een draadloze muis gestolen. Verder werd er niets doorzocht. Een buurtonderzoek leverde niets meer op.





Even verderop werd in de Bouwmeestersstraat ook een inbraak vastgesteld. Ook daar werd een raam stukgeslagen waarachter een fiets, wellicht het beoogde doel, stond. De tweewieler werd meegenomen maar verder werd er niets gestolen in het huis dat gebruikt wordt als tweedeverblijf. In beide gevallen werd het labo gevraagd om een sporenonderzoek te komen doen. (JHM)