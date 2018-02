Dubbele celstraf voor zakmes en drugs 23 februari 2018

Een man uit Oostende werd gisteren tweemaal veroordeeld door de Brugse strafrechter. D.A. kreeg enerzijds drie maanden cel en 800 euro boete omdat hij op 7 mei vorig jaar betrapt werd met een soort dolk in zijn jaszak. De politie plukte D.A. van straat voor een fouille en vond het soort zakmes met een kort lemmet in zijn jaszak. Het ging om een vrij verkrijgbaar wapen, maar verboden om zomaar mee over straat te lopen. Toen de politie hem het pv meegaf reageerde hij erg agressief en wilde hij niet verhoord worden. Anderzijds werd hij korte tijd later opgepakt in Antwerpen met 17 gram cannabis op zak. Daarvoor kreeg hij nog een 6 maanden cel en 800 euro boete. De beklaagde maakte zich ook niet geliefd bij de rechter, want hij wilde nooit verhoord worden. "Bekijk zijn strafblad ook, die man heeft echt lak aan alles", ergerde de rechter zich. (JHM)