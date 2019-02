Dubbel zoveel organisaties nemen deel Vredeswandeling samen met peter Martin Heylen Leen Belpaeme

10u12 0 Oostende Op zondag 24 maart vindt voor de tweede keer de Vredeswandeling plaats in Oostende. Vorig jaar liepen 17 organisaties en 300 mensen mee met de Vredeswandeling, een initiatief dat getrokken wordt door VormingPlus Oostende-Westhoek.

Dit jaar wordt de Vredeswandeling nog groter. Na de positieve ervaringen van de eerste wandeling sloten zich dit jaar 37 Oostendse organisaties bij het Vredesplatform aan. “Na afloop van de eerste wandeling zagen we contacten ontstaan tussen diverse gemeenschappen en organisaties. Er ontstond steeds meer goesting om vanuit hele diverse gemeenschappen en organisaties mee te werken aan vrede en verdraagzaamheid in Oostende. Vrede is voor iedereen belangrijk. Daarom willen zoveel mensen en organisaties in Oostende tonen dat ze achter vrede staan”, zeggen Caroline Croene en Jan Dumoulin van VormingPlus Oostende-Westhoek. Om de doelstellingen van de Vredeswandeling te helpen uitdragen, kunnen de organisatoren rekenen op het enthousiasme van journalist Martin Heylen, die zich meteen liet overhalen om peter te worden. “Achter die vredeswandeling zit volgens mij een hele mooie gedachte. Het is prachtig dat je in een stad met 130 nationaliteiten en verschillende culturen en religies zo’n breed draagvlak krijgt voor vrede. Op een hele mooie manier breng je mensen met elkaar in contact in de stad waar wij leven, waar wij wonen en waar onze toekomst ligt.”