Dubbe schittert in videoclip 'Tijdbom' 15 november 2018

02u23 0 Oostende Punkrockfenomeen Frank Debaillie, beter bekend als Dubbe, speelt een opvallende rol in de nieuwe videoclip van de Brugse hardrockband Beuk.

In de clip van de single 'Tijdbom' zien we Dubbe als een gekke dokter in een psychiatrie. "Ik leerde de band Beuk kennen tijdens een rockwedstrijd in Heist vorig jaar, waar ik jurylid was. Hun Nederlandstalige hardrock sprak me meteen aan en doet me denken aan De Kreuners en Motörhead. In de clip neem ik enkele stevige slokken van een drankfles. Maar geen paniek: er zat water in. (lacht) Anders zou ik die opnames nooit hebben volgehouden." Dubbe treedt ook regelmatig op met Beuk, wanneer zij Dubbes klassieker 'Belgium' spelen. "Het nummer 'Tijdbom' gaat over een rusteloze geest en over chaos in de wereld", vertelt Roel Jacobus van Beuk. "Dubbe vervult zijn rol met verve en de clip weekt leuke reacties los. Overigens is er nog een grotere link met Oostende. We doken de studio in met Ace Zec, bekend als producer van King Hiss, Spoil Engine en Diablo Blvd, voor onze nieuwe EP 'Dynamiet'. Die komt uit in januari en zal natuurlijk ook de single 'Tijdbom' bevatten." De clip van het stevige nummer kan je bekijken via www.hln.be en de Facebookpagina van Beuk. (TVA)