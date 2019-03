Drukke vakantie-uittocht op luchthaven Oostende: “Alle vluchten richting zon volzet” Timmy Van Assche

01 maart 2019

17u07 0 Oostende Ook op de luchthaven van Oostende maken ze zich op voor een drukke start van de krokusvakantie. “Op tijd komen is de boodschap, maar hectische toestanden worden niet verwacht”, zegt Piet Demeyere van reisorganisatie TUI.

Morgenochtend om 9 uur vertrekt de allereerste TUI-vakantievlucht van dit krokusreces richting Alicante in Spanje. Rond de middag wordt ook gevlogen naar Las Palmas en Tenerife op de Canarische eilanden. Verder staan ook vluchten naar Egypte (Sharm el Sheikh en Hurghada). “En alle vluchten zijn da ook volzet”, meldt woordvoerder Piet Demeyere van TUI. “Bestemmingen in Egypte hebben het de laatste jaren hard te verduren gekregen, maar zijn nu weer aan een opmars bezig. Ze zijn bezig met een charmeoffensief en moeten qua prijs-kwaliteit niet onderdoen voor pakweg Spanje.” En zo lijkt de krokusvakantie zelfs al een beetje op het hoogseizoen. “We verwachten een drukke start, maar gelukkig is de regionale luchthaven een vlot vertrekpunt. Wie anderhalf uur voor vertrek in de luchthaven aankomt, is nog altijd ruim op tijd. Dat is het grote voordeel van de Oostendse luchthaven”, stelt Demeyere. “Hier zal je geen drukke toestanden zien zoals in bijvoorbeeld Zaventem. Bijvoorbeeld is het ook aangenaam vertoeven in de wachtruimte, onder meer dankzij een gezellige bar en speelhoek voor kinderen."

Nieuwe koffiebar krikt beleving op

En daar komt nu nog een extraatje bij. Voortaan staat er een ‘coffee truck’ of mobiele koffiebar in de vertrekhal onder de naam ‘My cup on wheels’. De luchthaven werkt hiervoor samen met Philly’s, een cateringbedrijf met 35 jaar ervaring in de horeca en gastronomie. “Het idee bestaat uit een Piaggio-scooter omgebouwd tot koffiebar”, zegt woordvoerder van de luchthaven Vanessa Flamez. “Alle koffie wordt ter plaatse gemaakt om de klant de ultieme ervaring te geven. Er zal een uitgebreid gamma zijn aan koffie-, thee en chocoladedranken. Er is ook de mogelijkheid om te genieten van versgeperst fruitsap én lekkere zoetigheden alvorens het vliegtuig op te stappen.Dit is een mooie en heerlijke meerwaarde om de beleving van alle luchthavenpassagiers in Oostende op te krikken. Als regionale luchthaven luisteren wij - méér dan nationale luchthavens - naar de noden en wensen van de bezoekers. Ook voor bezoekers - mensen die passagiers afzetten of oppikken - is dit een meerwaarde.”