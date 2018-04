Drugsbeklaagde wil rechter als moeder 06 april 2018

Een drugsverslaafde man blijft in begeleiding in de speciale drugsbehandelingskamer van de rechtbank van Brugge. K.L., een dertiger die al meer dan tien jaar zwaar verslaafd is, had daarop zelf aangedrongen. De man werd tijdens een grote actie op 18 april vorig jaar betrapt met 62 gram speed, 9 xtcpillen, cannabis en hasj. Hij vroeg de rechter de vorige keer om hulp. "Eigenlijk zou ik hulp moeten krijgen van iemand als u. Ik zou u nodig hebben als moeder, mevrouw de rechter!", sprak hij. "Ik heb iemand nodig die mij begeleidt en op het rechte pad houdt. Mijn eigen moeder is vorig jaar overleden." De rechter kan die taak uiteraard niet invullen, maar volgt hem via de speciale kamer nu wel op. Hij moet regelmatig terugkeren met urine-attesten en bewijzen dat hij zich laat begeleiden. Gisteren kwam K.L. een eerste keer terug. Nog voor de zomer heeft hij een nieuwe afspraak. Haakt hij af, dan riskeert hij 18 maanden cel. (JHM)