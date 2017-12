Druggebruikers op Ostend Beach krijgen geldboete 02u42 0

Dertien festivalgangers die op 8 en 9 juli betrapt werden met drugs op zak aan de ingang van Ostend Beach zijn gisterenmorgen veroordeeld in de rechtbank van Brugge. Alle beklaagden betaalden hun minnelijke schikking niet die, afhankelijk van het soort drugs, 100 of 175 euro bedroeg. Een 23-jarige dame uit het Waalse Weismes stond zo voor het eerst voor de rechtbank. Zewerd geklist met 1 XTC-pil en wat resten speed op zak. "Ik verloor mijn overschrijvingsformulier en dacht dat ik nog een herinnering zou krijgen", klonk haar uitleg. In plaats van een minnelijke schikking van 175 euro, legde de rechter de Waalse nu een geldboete van 8.000 euro op waarvan ze 600 euro effectief moet betalen. Andere beklaagden kwamen dan al meermaals in aanraking met het gerecht. Een 40-jarige man uit Mechelen met een strafblad van 6 bladzijden werd op Ostend Beach betrapt met 1,6 gram amfetamines en 0,2 gram cannabis op zak. Hij werd veroordeeld tot een geldboete van 8.000 euro, waarvan 1.600 euro effectief. (SDVO)