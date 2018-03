Druggebruiker voor rechter na bedreigen apothekeres 21 maart 2018

Een koppel uit Oostende staat terecht voor een waslijst aan feiten. A.M. en B.F., die beiden een groot drugprobleem hebben, drongen in november een vishandel binnen waar ze een pot vissoep en scampi stalen. Ze haalden ook geld af met een gestolen bankkaart en enkele dagen later trok A.M. naar een apothekeres. "Ik wil 50 euro hebben", zei ze stuntelig. De apothekers was niet onder de indruk en stuurde A.M. wandelen, waarop de vrouw een schilmesje bovenhaalde. Maar opnieuw was de apothekeres niet onder de indruk. A.M. nam noodgedwongen de benen. Het duo werd opgepakt en zit nu in de cel. De twee riskeren tot twee jaar cel. Vonnis op 17 april. (JHM)