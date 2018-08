Dronken vrouw snijdt uitbater The Bridge met gebroken glas 14 augustus 2018

02u39 0

De uitbater van café The Bridge in de Christinastraat in Oostende is zondagavond rond 22.30 uur in het ziekenhuis beland na een schermutseling met een dronken vrouw. De zaak zou sluiten, maar de vrouw wilde extra drank. Toen dat haar werd geweigerd, begon ze drank van andere klanten te nemen. De uitbater sprak haar aan en vervolgens gooide ze de inhoud van een glas in zijn gezicht. Toen hij haar wilde buiten zetten, sloeg ze een glas kapot op de grond. Ze gebruikte het beschadigde glas om de uitbater toe te takelen. De man liep verwondingen op in de nek, hals en aan de vingers. De politie kwam met vijf combi's ter plaatse en pakte de vrouw op. De uitbater werd hevig bloedend naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werden zijn snijwonden gehecht. Het slachtoffer stond maandag alweer in zijn café. Opvallend is dat de man pas een week de uitbater is. (BBO)