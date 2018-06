Dronken vrouw kan Duvels niet betalen en ontnuchtert in cel 02 juni 2018

02u50 0

Een 54-jarige vrouw werd donderdag rond 12 uur in de politiecel opgesloten nadat ze enkele Duvels had gedronken in een brasserie in de Jozef II-straat in Oostende. Toen de rekening kwam, kon ze die niet betalen. Daarop belde de zaakvoerder de politie. Bij aankomst van de agenten bleek dat de vrouw boven haar theewater was en een normaal gesprek niet mogelijk was. Pas toen ze ontnuchterd was, mocht ze de cel verlaten. (BBO)