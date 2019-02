Dronken vrouw (40) opgepakt na vandalisme aan café BBO

21 februari 2019

18u06 0 Oostende Een 40-jarige vrouw uit Middelkerke is in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt na vandalisme aan een horecazaak in de Van Iseghemlaan in Oostende. Kort daarna pakte de politie ook een man op in de Christinastraat .

Een bewakingscamera filmde rond 4.10 uur hoe de vrouw de ramen van een horecazaak aan het vernielen was. De politie snelde ter plaatse en arresteerde haar. Ze was stomdronken en werd ter ontnuchtering opgesloten in de politiecel. Kort daarna, rond 4.30 uur, moest de politie richting Christinastraat snellen. Een 31-jarige man maakte er kabaal in de hal van een appartementsgebouw. De man had volgens de politie geen enkele reden om in de hal te zijn, maar wilde niet vertrekken. Hij was uitzinnig en vormde een gevaar voor zichzelf. Hij werd naar de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis overgebracht.