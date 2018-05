Dronken man opgepakt 12 mei 2018

De politie van Oostende pakte gisterenmorgen een dronken persoon op in de Torhoutsesteenweg. De man werd rond 7 uur luid roepend en gesticulerend aangetroffen op straat. De man was volgens de politie een gevaar voor voorbijgangers en werd ter ontnuchtering opgesloten in de cel. Er werd een proces-verbaal voor openbare dronkenschap opgesteld. (BBO)