Dronken man (24) opgepakt in pizzarestaurant BBO

08 maart 2019

19u53 0 Oostende De politie diende donderdagavond rond 19 uur tussenbeide te komen in een pizzarestaurant in de Vlaanderenstraat in Oostende. Een dronken klant was er verbaal erg agressief.

De man, een 24-jarige uit Ingelmunster, bedaarde zelfs niet bij aankomst van de politiepatrouille. De man was duidelijk dronken en werd in de boeien geslagen. Hij werd in de cel gestopt om te ontnuchteren en mocht enkele uren later na het opstellen van een proces-verbaal beschikken.