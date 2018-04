Dronken jongeren op tram verdacht van diefstal 05 april 2018

De politie is dinsdagavond rond 22 uur tussenbeide gekomen na moeilijkheden op de kusttram in Oostende, ter hoogte van het station. "Twee jongemannen bleken dronken en veroorzaakten overlast op de tram. Bij een controle door onze patrouille werden ze verdacht van een diefstal in Bredene. De politie Bredene/De Haan onderzoekt de zaak verder", zegt Carlo Smits van de politie van Oostende. (BBO)