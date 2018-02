Dronken in de sloot 02 februari 2018

In de Stuiverstraat in Oostende kwam een 42-jarige Oostendenaar woensdagavond met zijn wagen in de gracht terecht ter hoogte van het sportpark De Schorre. De man kon op eigen kracht zijn wagen verlaten en raakte niet gewond. Hij legde nadien wel een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingehouden. Zijn wagen werd getakeld. (JHM)