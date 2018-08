Dronken in bank 10 augustus 2018

Op de Groentenmarkt was er gisteren rond 10.30 uur opschudding door een dronken 54-jarige vrouw die mensen lastig viel. De vrouw lag op de grond in het portaal van een bankkantoor. Ze werd ter ontnuchtering in de cel gestopt. (BBO)