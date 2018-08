Dronken fietser vernielt etalage skateshop 27 augustus 2018

02u34 0

In de Koningsstraat in Oostende is een dronken fietser vrijdagnacht omstreeks 1.30 uur tegen de etalage van Bolts Skateshop gereden. Door de klap sneuvelde het glas van de winkel. De fietser, een 42-jarige Oostendenaar, werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij bleek 2,78 promille alcohol in z'n bloed te hebben. De politie stelde een proces-verbaal op. De brandweer ging het raam van de skateshop beveiligen. (SDVO)