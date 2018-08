Dronken cafégast gooit ruit in 13 augustus 2018

02u33 0

Een 22-jarige Oostendenaar heeft zaterdagnacht om 3.30 uur een pak moeilijkheden veroorzaakt in een café langs de Zuidstraat in Torhout. De twintiger gooide een ruit in, waarna de zaakvoerder de politie belde. De agenten kwamen ter plaatse en sloten de jongeman op om te ontnuchteren. (SDVO)